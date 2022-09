De acordo com a denúncia, o prédio teria apresentado tremores - CET-Rio

Publicado 12/09/2022 15:37 | Atualizado 12/09/2022 16:16

Rio- A Defesa Civil do município do Rio foi acionada para verificar um prédio com risco de queda na Rua Evaristo da Veiga, altura da Rua Senador Dantas, no Centro, na tarde desta segunda-feira (12).



De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma ambulância foi destinada para o local mas as equipes retornaram para o quartel sem prestar atendimento, pois não havia feridos. Segundo relatos, o prédio teria apresentado tremores que assustou os frequentadores.



Procurada, a Defesa Civil esclareceu que fez uma vistoria em todo o prédio, inclusive no edifício garagem, que faz parte da edificação, e não detectou nenhum indício de risco de desabamento. Dessa forma, não houve necessidade de interdição do imóvel. A causa do tremor não foi identificada.

Segundo o Centro de Operações Rio, a ação não comprometeu o trânsito na região.