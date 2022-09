Equipes do 16º BPM atuam nas comunidades do Pica Pau, Cidade Alta e Cinco Bocas - Reprodução/Google Maps

Equipes do 16º BPM atuam nas comunidades do Pica Pau, Cidade Alta e Cinco BocasReprodução/Google Maps

Publicado 14/09/2022 06:59 | Atualizado 14/09/2022 08:14

Rio - A Polícia Militar realiza, desde o início da manhã desta quarta-feira (14), operações em diversas comunidades da Zona Norte do Rio. Equipes atuam contra o crime organizado nas favelas da Congonha e Cajueiro, em Madureira, Faz Quem Quer, em Rocha Miranda, além de nas localidades da Cidade Alta, Cinco Bocas e Pica Pau, que fazem parte do Complexo de Israel, em Cordovil.



De acordo com a PM, nas comunidades de Madureira e Rocha Miranda, a ação é realizada pelo 9º BPM (Rocha Miranda), para coibir movimentações criminosas relacionadas a roubos de carga e de veículos. Até o momento, três suspeitos foram presos. Uma pistola, um rádio comunicador e drogas foram apreendidos.

Já nas favelas de Cordovil, atuam militares do 16º BPM (Olaria) e de batalhões subordinados ao 1º Comando de Policiamento de Área (1CPA), com objetivo de coibir roubos de cargas, veículos e verificar denúncias. Não há registro de presos ou material ilícito apreendido.



A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.



Operação na Vila Kennedy deixa três mortos



Na manhã desta terça-feira (13), uma operação do 14º BPM (Bangu) na Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio, terminou com três suspeitos mortos e outros três feridos. Equipes da PM atuava na região para coibir roubos de carga e veículos, além de retirar barricadas e, após um confronto, cinco homens foram encontrados baleados e socorridos para o Hospital Albert Schweitzer.



Entretanto, três deles deram entrada já sem vida na unidade de saúde. Um outro ferido foi socorrido para o Hospital Federal de Bonsucesso, onde ficou preso sob custódia no Centro de Terapia Intensiva (CTI). Contra o homem, havia um mandado de prisão em aberto. Por conta da ação, nove unidades escolares na Vila Kennedy e a Clínica da Família Wilson Mello Santos tiveram o funcionamento interrompido.