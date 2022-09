Suspeito é apreendido com mandado de prisão em aberto por homicídio - Divulgação

Publicado 14/09/2022 09:42 | Atualizado 14/09/2022 10:25

Rio - A Polícia Militar prendeu, na madrugada desta quarta-feira (14), um homem por homicídio em Rio Bonito, na Região Metropolitana. O homem, identificado como Armando Evangelista dos Santos, 46 anos, tinha um mandado de prisão em aberto pelo crime e já era considerado foragido da Justiça.

Os agentes do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) o encontraram na altura do quilômetro três da Via Lagos. Durante a abordagem, os militares encontraram um mandado de prisão em aberto pelo assassinato, que aconteceu em 2018, na Paraíba.

O caso foi registrado na 119ª DP (Rio Bonito), onde se encontra à disposição da Justiça.