Publicado 14/09/2022 10:15 | Atualizado 14/09/2022 13:31

Rio - Um incêndio atingiu um apartamento na Tijuca, Zona Norte do Rio, na manhã desta quarta-feira (14). Segundo informações do Corpo de Bombeiros, agentes do quartel da Tijuca foram acionados às 8h para uma ocorrência no oitavo andar de um prédio na Rua Uruguai, em frente ao Country Club.



Segundo a corporação, o fogo foi controlado às 9h e o resfriamento no local foi feito às 10h. Não houve registro de vítimas. O imóvel, no entanto, ficou parcialmente destruído.

Luiz Fernando, estudante e morador do prédio, disse que o fogo começou no apartamento vizinho e quem percebeu a fumaça foi a sua mãe. Em seguida, os dois foram em todos os apartamentos para alertar aos moradores a saírem do edifício. “O fogo se alastrou muito rápido. Eu conheço o apartamento, porque é do meu amigo. Nele tem muito móvel de madeira, o que faz o fogo inflamar com mais rapidez”, contou. Luiz Fernando, estudante e morador do prédio, disse que o fogo começou no apartamento vizinho e quem percebeu a fumaça foi a sua mãe. Em seguida, os dois foram em todos os apartamentos para alertar aos moradores a saírem do edifício. “O fogo se alastrou muito rápido. Eu conheço o apartamento, porque é do meu amigo. Nele tem muito móvel de madeira, o que faz o fogo inflamar com mais rapidez”, contou.

A área de projeção do prédio foi isolada pela Defesa Civil do Rio e as causas do incêndio não foram divulgadas.