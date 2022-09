Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas - Divulgação

Polícia Federal deflagra operação contra fraudes bancárias eletrônicas Divulgação

Publicado 14/09/2022 08:26 | Atualizado 14/09/2022 11:57

Rio - A Polícia Federal realiza, nesta quarta-feira (14), a operação Delivery Card, para desarticular uma quadrilha que pratica fraudes bancárias eletrônicas e outros crimes. Os golpes cometidos geraram um prejuízo à Caixa Econômica Federal perto dos R$ 40 milhões.



Na ação, cerca de 15 policiais federais cumprem três mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, no Leblon, Zona Sul do Rio, e em Colégio, na Zona Norte. No Leblon, o investigado, que foi alvo de mandado de busca e apreensão, acabou flagrado com drogas. Ele foi conduzido à Superintendência da PF, na Praça Mauá. Um carro de luxo, celulares, HDs e pequena quantidade de maconha foram apreendidos.



Os membros da organização criminosa foram identificados pelo Grupo de Repressão a Crimes Contra a Caixa Econômica Federal (GCEF/PF/RJ), criado recentemente pela Polícia Federal (PF) no Rio.

Segundo a investigação do GCEF, os criminosos compraram passagens aéreas com cartões clonados da Caixa. Para evitar suspeitas, as passagens eram posteriormente vendidas a baixo custo em uma rede social. A explicação para o preço reduzido era de que as passagens teriam sido compradas através de programas de milhagem.



As investigações foram iniciadas com base em informações fornecidas pelo Núcleo de Repressão a Fraudes Bancárias (NUFBAN/DRCC/PF), unidade localizada em Brasília. O Núcleo responsável por gerenciar a base Tentáculos, instituída pela Polícia Federal para reprimir fraudes bancárias eletrônicas, mediante o esforço cooperativo e a integração da PF com as polícias civis e as instituições bancárias, através da Febraban.



Os suspeitos podem responder pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado mediante fraude e lavagem de dinheiro. Juntas, as penas podem passar de 26 anos de prisão.



O nome da operação refere-se aos crimes de clonagem de cartões e de lavagem de dinheiro cometido por empresas de delivery, atividade escolhida pelo grupo para lavar o dinheiro vindo dos crimes.

Procurada, a Caixa Econômica Federal ainda não se pronunciou.