Ao todo nove câmeras de monitoramento foram apreendidas - Divulgação

Publicado 14/09/2022 15:38

Rio - A Polícia Militar apreendeu, nesta quarta-feira (14), nove câmeras de um esquema de monitoramento usado pelo tráfico durante uma operação em Belford Roxo. Segundo a polícia, o sistema de vigilância era usado para controlar e observar as ações da PM na região do bairro São Leopoldo, no município de Belford Roxo.