Publicado 14/09/2022 11:35 | Atualizado 14/09/2022 12:01

Rio – Policiais militares da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Alemão recuperaram, na manhã desta quarta-feira (14), um caminhão carregado de leite em um dos acessos ao Complexo do Alemão.

Segundo informações divulgadas pela Polícia Militar, os agentes estavam em patrulhamento quando encontraram a carreta. A carga estaria avaliada em R$ 97 mil.

De acordo com o motorista, que não quis se identificar, um carro e uma moto o renderam na entrada da central de abastecimento do Supermercado Mundial, na Av. Itaóca, 2532, em Inhaúma, Zona Norte. Os bandidos fizeram o motorista segui-los com o caminhão, mas o veículo foi bloqueado pelo sistema de segurança, na entrada da comunidade Fazendinha, ao lado de uma escola, onde foi encontrado pelos policiais.