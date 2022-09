Réplica de arma de fogo apreendida por policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) - Foto: Divulgação/Pmerj

Publicado 17/09/2022 12:08 | Atualizado 17/09/2022 12:19

Rio - Policiais do 9º BPM (Rocha Miranda) prenderam, na noite desta sexta-feira (16), um homem e apreenderam dois adolescentes, após o bando ter roubado um automóvel na Estrada Intendente Magalhães, em Vila Valqueire, Zona Oeste do Rio. Com eles foram apreendidos um simulacro de revólver utilizado no assalto.

Segundo a Polícia Militar, agentes realizavam um patrulhamento de rotina, quando foram informados por pedestres que os ocupantes de um carro estariam cometendo roubos na região. A equipe iniciou, então, buscas nas proximidades e encontraram o veículo na Estrada Intendente Magalhães. Foram recuperados, com o grupo, dois celulares e um relógio de pulso.

Os três ocupantes foram detidos e encaminhados para a 30ª DP (Marechal Hermes). Durante a identificação dos suspeitos, os policiais verificaram que dois deles se tratavam de menores de idade. Os jovens foram conduzidos para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA). A vítima do assalto também foi encontrada e compareceu à delegacia.