Testemunhas afirmaram que o passageiro caiu ao forçar a porta do ônibus, em movimento - Reprodução

Publicado 20/09/2022 16:08 | Atualizado 20/09/2022 16:33

Rio - A Polícia Civil informou, nesta terça-feira (20), que solicitou as imagens internas do BRT onde o passageiro Charles André Macedo Berto caiu após tentar seguir o trajeto 'pendurado' no veículo em movimento enquanto passava por um viaduto em Curicica, Zona Oeste do Rio. De acordo com a 32ª DP (Taquara), o motorista foi ouvido e diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos.

O caso aconteceu na noite desta segunda-feira (19) e, segundo testemunhas, Charles teria forçado a porta para tentar entrar no articulado. Ele segue internado em estado estável no Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca.

De acordo com a Mobi-Rio, empresa responsável pelo BRT, o motorista parou o veículo logo em seguida que o homem caiu do ônibus. Devido ao acidente, a calha do BRT foi temporariamente interditada no sentido Avenida Brasil.