O caso teria acontecido em uma sala desativada na unidade do Colégio Pedro II, em Realengo - Reprodução

Publicado 20/09/2022 16:03 | Atualizado 20/09/2022 16:15

Rio- A Polícia Civil vai ouvir funcionários e alunos, acompanhados de seus responsáveis, sobre o caso de sexo em grupo envolvendo menores de idade do Colégio Pedro II, no Campus Realengo.

De acordo com o delegado Flávio Rodrigues, da 33ª DP (Realengo), que investiga o caso, os depoimentos devem ocorrer nos próximos dias. Diligências estão em andamento para tentar esclarecer todos os fatos.

Segundo informações preliminares, 16 adolescentes, com idades entre 12 e 17 anos, além de uma jovem de 19 anos, teriam participado de sexo grupal em uma sala da unidade. A direção do colégio disse em comunicado, no último sábado (17), que abriu processo disciplinar sobre o ocorrido. Além disso, oito estudantes foram identificados e suspensos por cinco dias.

Entenda o caso

A prática libidinosa teria sido flagrada e denunciada por outros alunos e o ato teria acontecido em uma sala desativada da instituição, no último dia 13. De acordo com relatos dos estudantes, o sexo envolvendo os estudantes foi marcado com antecedência em grupos de aplicativos de mensagens.

Inclusive, áudios que circularam nas redes sociais narraram uma sessão de sexo grupal entre estudantes do ensino fundamental na unidade.

"Quinze alunos dos quinto, sexto e sétimo anos foram para o Bloco C, em uma sala específica para fazer sexo (...). Foram oito pessoas, pares, que fizeram a coisa lá enquanto outros sete meninos ficaram olhando", diz áudio de aluno compartilhado nas redes sociais. Outras mensagens indicam a participação de uma jovem de 19 anos.