Alba Valleria teve o couro cabeludo queimado após realizar procedimentos em um salão de beleza

Alba Valleria teve o couro cabeludo queimado após realizar procedimentos em um salão de belezaPedro Ivo/Agência O Dia

Publicado 21/09/2022 15:10







Ontem (20), Alba passou por uma consulta com um dermatologista e recebeu o diagnóstico de eczema de contato com infecção secundária, uma dermatose causada por agentes externos que, em contato com a pele, desencadeiam uma reação inflamatória. Foram prescritos diversos remédios, como antibiótico, anti-inflamatório e loção capilar. Rio - 'Eu nem me olho no espelho'. O desabafo é de Alba Valleria Campos de Oliveira, de 59 anos, que teve o couro cabeludo queimado depois de realizar procedimentos no Instituto Beleza Natural, empresa de serviços capilares, na última terça-feira (13).Ontem (20), Alba passou por uma consulta com um dermatologista e recebeu o diagnóstico de eczema de contato com infecção secundária, uma dermatose causada por agentes externos que, em contato com a pele, desencadeiam uma reação inflamatória. Foram prescritos diversos remédios, como antibiótico, anti-inflamatório e loção capilar.



Em conversa com o DIA, Alba Valleria, que é cuidadora de uma idosa, contou que sente muita dor e está com o psicológico muito abalado. “Eu não tenho autoestima nenhuma. Eu não estou indo trabalhar, porque não estou em condições. Meus patrões estão sendo super compreensivos e acompanhando de perto a minha situação”, disse.



Fernanda Oliveira, filha de Alba, relatou ao DIA que o emocional da mãe está frágil. "Ela não sai de casa. Está com vergonha, nem no espelho ela olha. Eu pensei que teria alguém do Beleza Natural lá no dermatologista com a gente, mas não tinha ninguém. Só falaram comigo por mensagem. Imaginei que teria alguém de forma humanizada", relatou.



Alba disse ao DIA, no entanto, que está confiante em sua recuperação. “Vai passar. Eu não comemorei os meus 59 anos, mas vou comemorar os meus 60 curada, eu creio nisso”, contou.

Alba afirmou, em depoimento, que na última quarta-feira (14), um dia após realizar os procedimentos "Super Relaxante" e "BN Cor" (tintura nos cabelos), começaram a aparecer pequenas bolinhas no couro cabeludo e, no dia seguinte, inchaços com vazamentos de pus em determinados locais, como os olhos. A vítima procurou atendimento médico na UPA do Engenho de Dentro, onde foi medicada e liberada. Na sexta-feira (16), ao acordar e não conseguir mais abrir os olhos, foi levada ao Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier. A vítima realizou o procedimento para a semana do aniversário, que seria na semana seguinte. Na tarde de segunda-feira (19), Alba realizou o exame de Corpo de Delito, no Instituto Médico Legal (IML), onde foi constatado, além das lesões, corte químico e inchaço nos olhos. O caso foi registrado na 24ª DP (Piedade).



De acordo com a Polícia Civil, diligências estão em andamento para esclarecer todos os fatos. Procurado, o Instituto Beleza Natural disse que está acompanhando de perto a cliente Alba Valleria Campos de Oliveira, dando todo o suporte necessário. Ela passou por consulta médica com um dermatologista, na qual foi realizado exame clínico seguido de prescrição médica. O Beleza Natural afirmou, ainda, que está arcando com todos os custos do tratamento e seguirá acompanhando a cliente até sua completa recuperação.