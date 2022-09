Acusado de ameaçar a ex-companheira, Fernando Soares da Cruz era presidente da Fundação de Educação de Niterói desde 2020 - Divulgação

Publicado 21/09/2022 15:04 | Atualizado 21/09/2022 15:25

Rio - Policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam) de Niterói fazem buscas para prender o ex-presidente da Fundação de Educação de Niterói Fernando Soares da Cruz, nesta quarta-feira (21), após descumprimento medidas protetivas. Considerado foragido, ele é alvo de mandado de prisão pelo crime de ameaça contra a ex-mulher, com quem tem um filho. As buscas são realizadas em Niterói, Região Metropolitana do Rio, nos endereços ligados ao suspeito.



De acordo com a delegada Alriam Miranda, titular da Deam de Niterói, Fernando teria descumprido regra imposta pela medida protetiva de não manter contato com a ex-companheira.



"Quando o juiz estabelece isso, não pode ter contato nenhum mesmo, nem e-mail ou WhatsApp, mas ele mandou mensagens para ela no aplicativo. Isso sem tom de ameaça. Disse que a amava e tudo mais. Depois ela conta que o viu perto do colégio do filho deles. Segundo o relato dela, ele não respeitou a distância determinada pelo juiz. Então, diante do descumprimento das medidas, foi decretada a prisão", declarou a delegada.



A medida protetiva determina que Fernando fique distante da vítima por, no mínimo, 200 metros.



As ameaças do suspeito à ex teriam começado no fim do mês de julho, quando ela tentou terminar o relacionamento de 14 anos que o casal mantinha. Insatisfeito com o fim do casamento, o ex-presidente da fundação teria a ameaçado.



"A vítima esteve aqui no dia 30 de julho, noticiando uma ameaça, porque ela quis interromper um relacionamento de 14 anos. Insatisfeito com o término, ele a ameaçou dizendo que a mataria, que incendiaria o veículo dela. Uma série de ameaças. Com isso, foi concedida à ela medida protetiva de emergência. Entre elas a de não aproximação e de não ter contato nenhum", explicou Alriam.

Após a divulgação do mandado de prisão expedido, Fernando foi exonerado da presidência da Fundação Municipal de Educação de Niterói. Ele atuava na instituição desde 2010, inicialmente como diretor. O suspeito assumiu o cargo de presidente em abril de 2020.