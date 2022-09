Policiais apreenderam pistola usada no assalto - Reprodução / TV Globo

Publicado 21/09/2022 16:28

Rio - Dois homens foram presos, na noite de terça-feira (20), após uma tentativa de assalto em uma loja no bairro da Freguesia, Zona Oeste do Rio. Policiais do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados e conseguiram prender os criminosos no momento em que faziam funcionários do estabelecimento como reféns.

Os policiais apreenderam uma arma, dois celulares, um relógio, uma parafusadeira e uma motocicleta. Os assaltantes foram encaminhados para a 32ª DP (Taquara).