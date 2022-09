Maconha líquida estava escondida em frascos de cosméticos, segundo a Receita Federal - Receita Federal/Divulgação

Publicado 21/09/2022 16:34

Rio - Agentes da Receita Federal apreenderam, nesta quarta-feira (21), 1,094 kg de maconha líquida no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio.



A droga, que estava escondida em frascos de cosméticos, vinha dos Estados Unidos, e tinha como destino o município de Votorantim, em São Paulo.



O material, estimado em mais de R$ 27 mil, foi descoberto após uma análise com uso de raios-x na sessão de remessas Postais e Expressas da Alfândega da Receita Federal no Aeroporto do Galeão.