Prejuízo aproximado das lojas é de 10 milhões de reaisDivulgação / PRF

Publicado 21/09/2022 17:01

Rio - A Polícia Rodoviária Federal e a Receita Federal realizaram na manhã desta quarta-feira (21) uma operação conjunta em um centro comercial às margens da Rodovia Washington Luiz, em Duque de Caxias, com o objetivo de combater o comércio de produtos de vestuário falsificados.

No total, foram apreendidas aproximadamente 60 toneladas de produtos falsificados, das mais diversas marcas de luxo e marcas esportivas, que serão levadas para o depósito da Receita Federal. Entre os itens apreendidos estão roupas, perfumes, cosméticos, relógios e tênis, este o item com mais apreendido. Calcula-se um prejuízo aproximado de R$ 12 milhões para as lojas envolvidas.