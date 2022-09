Unidades prisionais no Complexo de Benfica - Vanessa Ataliba/Agência O Dia/ Arquivo

Publicado 21/09/2022 19:45 | Atualizado 22/09/2022 10:46

Rio - A Secretária de Administração Penitenciária Maria Rosa Nebel reuniu-se, na tarde desta quarta-feira (21), com o secretário de Ordem Pública do Rio, Brenno Carnevale, a subsecretária de Governança e Planejamento, Marcelle Persant, e com o inspetor de Polícia Penal e vereador Celso Costa, para tratar sobre o reforço da segurança externa, a cargo da Guarda Municipal, nas unidades da Seap em Benfica.



Além de comportar três unidades prisionais, é no Complexo de Benfica que são realizadas as audiências de custódia e, em breve, poderão acontecer os Acordos de Não Persecução Penal (ANPP), tão logo seja celebrado o convênio.