Armamento e munições apreendidas na casa de PM apontado como chefe da organização criminosa - Divulgação

Publicado 22/09/2022 08:39 | Atualizado 22/09/2022 09:41

Rio - As polícias Civil e Militar e o Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) prenderam, na manhã desta quinta-feira (22), um PM e outros dois suspeitos durante uma operação conjunta contra uma organização criminosa responsável por furtar combustíveis em dutos da Transpetro. O agente, identificado como Claudio Rafael Bernardino, é apontado como chefe da quadrilha.

O PM, lotado do 18º BPM (Jacarepaguá), foi preso em casa, localizada na cidade de Itaguaí, na Baixada Fluminense. Em sua residência, foram apreendidos um revólver calibre 38mm, uma granada, uma granada de Paint Ball, duas pistolas de Air soft, dois fuzis de Air soft, uma algema, uma lanterna, um coldre, três carregadores de pistola e munições.

Ao todo, os agentes cumprem quatro mandados de prisão e 11 de busca e apreensão em Cachoeiras de Macacu, Duque de Caxias e Itaguaí. De acordo com o MP, Claudio e outros suspeitos foram denunciados por organização criminosa e furto qualificado.

A investigação teve início a partir de uma denúncia da Transpetro, que percebeu o do furto de petróleo de seus dutos no início deste ano.

Em uma das ocasiões, ao detectar a despressurização nos dutos, a polícia foi acionada e equipes da Delegacia de Defesa dos Serviços Delegados foram até o local. Os agentes foram recebidos com tiros e houve confronto. Ao cessar dos disparos, os policiais encontraram no interior do veículo abandonado no local documentos, telefone celular e outras munições.

Os mandados foram expedidos pela 3ª Vara Especializada em Crime Organizado do TJRJ.