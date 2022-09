Agentes da Polícia Federal, prenderam, na manhã desta sexta-feira (23), médico de 73 anos em Copacabana - Tomaz Silva/Agência Brasil

Rio - Agentes do Grupo de Repressão a Crimes Cibernéticos (GRCC), da Polícia Federal, prenderam, na manhã desta sexta-feira (23), no bairro de Copacabana, Zona Sul do Rio, um médico de 73 anos, acusado de divulgar, na internet, imagens sexuais envolvendo crianças.

A operação, batizada de Sharing - compartilhar em inglês - visava combater o abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes na rede mundial de computadores e foi resultado de investigações que duraram dois meses, e contou com a cooperação de polícias de outros países.

Na manhã desta sexta, os agentes foram ao endereço do suspeito para cumprir um mandado de busca e apreensão, no entanto, quando chegaram à residência, prenderam o médico em flagrante após constatarem a disponibilização, por ação ele, de imagens com conteúdo de abuso sexual infantil na internet. O homem será encaminhado à Superintendência da Polícia Federal no Rio e, logo após, será conduzido ao sistema prisional.



Ele responderá criminalmente por disponibilizar, pela internet, vídeo e fotografia contendo cena de sexo explícito ou pornografia, envolvendo criança ou adolescente. A pena por esses crimes pode chegar a seis anos de prisão.