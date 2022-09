Grande quantidade de maconha foi detectada com ajuda de cães farejadores - Divulgação / Polícia Federal

Publicado 23/09/2022 10:00 | Atualizado 23/09/2022 17:06

Rio - Agentes da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE), da Polícia Federal, prenderam em flagrante, na manhã desta sexta-feira (23), um homem de 50 anos que transportava quase duas toneladas de maconha oculta na carroceria de uma carreta, na Rodovia Presidente Dutra, na altura do município de Piraí, no Sul Fluminense. Após a pesagem da droga, a PF formalizou a apreensão de cerca de 1.824kg da droga.



Segundo informações da polícia, a carga foi encontrada durante uma abordagem, realizada por agentes do DRE com apoio de cães farejadores, e tinha como destino diversas comunidades da cidade do Rio.

"A substancia estava oculta no interior da carroceria do caminhão, em meio a uma carga lícita. Essa é uma prática comum por parte desses criminosos, que trazem substâncias lícitas para ludibriar a fiscalização das autoridades." contou o delegado Bruno Humelino.



O homem foi encaminhado juntamente com o veículo e a droga, que ainda está sendo contabilizada, à Superintendência da Polícia Federal no Rio de Janeiro, na Praça Mauá, no Centro, para lavratura do auto de prisão em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, cuja pena pode chegar a 15 anos de prisão.