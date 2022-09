Trem da SuperVia na estação Guapimirim - Divulgação

Trem da SuperVia na estação GuapimirimDivulgação

Publicado 24/09/2022 10:25 | Atualizado 24/09/2022 12:49

Rio- A SuperVia informou que, neste sábado (24) e domingo (25), vai realizar uma manutenção na linha férrea entre as estações Praça da Bandeira e Deodoro durante todo o período de operação comercial. Com isso, trens com destino a Japeri e Santa Cruz não vão realizar parada nas estações Praça da Bandeira, Méier, Engenho Novo, Sampaio, Riachuelo, Piedade e Oswaldo Cruz.

A companhia explicou que, de acordo com a origem e o destino pretendido, os passageiros vão poder realizar transferência nas estações Central do Brasil, São Cristóvão, Maracanã, Olímpica de Engenho de Dentro, Quintino, Madureira ou Prefeito Bento Ribeiro.



Veja as linhas que vão ser afetadas:

Sábado

- Ramal Japeri



Das 10h às 18h, haverá manutenção da linha férrea entre as estações Engenheiro Pedreira e Japeri.



- Ramal Santa Cruz

Das 10h às 19h, haverá manutenção da linha férrea entre as estações Realengo e Bangu.



- Ramal Belford Roxo



Das 9h às 14h, haverá manutenção da linha férrea entre as estações Mercadão de Madureira e Belford Roxo.

Domingo

- Ramal Santa Cruz



Haverá manutenção da linha férrea entre as estações Paciência e Santa Cruz, das 9h às 18h.



- Ramal Belford Roxo



Das 9h às 14h, haverá manutenção da linha férrea entre as estações Mercadão de Madureira e Belford Roxo.

No domingo, também terá manutenção na linha férrea e rede aérea do trecho Gramacho-Saracuruna. Sendo assim, haverá suspensão na circulação de trens entre as estações Saracuruna e Gramacho e nas extensões Vila Inhomirim e Guapimirim. O serviço vai acontecer somente entre Gramacho e Central. A operação será normalizada na segunda-feira (26). Os passageiros estão sendo avisados com um mês de antecedência.