Centenas de pessoas procuraram a quadra da escola de samba Difícil É O Nome para serem atendidas no mutirãoMarcos Porto/Agência O Dia

Publicado 24/09/2022 13:07 | Atualizado 24/09/2022 15:10

Rio - Cariocas aproveitaram o fim de semana para tentar fazer ou atualizar o Cadastro Único (CadÚnico) para terem acesso a benefícios pagos pelo Governo Federal, como o Auxílio Brasil. Desde às 9h deste sábado (24), oito polos montados pela Prefeitura do Rio realizam um mutirão para atender a população, que vem enfrentando grandes filas ao longo das últimas semanas nos Centros de Referência de Assistência Social (Cras), que recebem somente 90 pessoas por dia para o serviço.

O mutirão deste sábado acontece na quadra da escola de samba Difícil é o Nome, em Pilares; na Escola Municipal Ruy Barbosa, em Bonsucesso; na Arena Jovelina Pérola Negra, na Pavuna; na Vila Olímpica Dias Gomes, em Deodoro; no CIEP Compositor Donga, na Taquara; na Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, em Realengo; na 9ª Coordenadoria de Assistência Social, em Campo Grande; e no Núcleo Esportivo Meireles Macedo, em Guaratiba. Confira os endereços ao final.

A coordenadora da 3º Coordenadoria de Assistência Social do Rio, responsável pela ação deste sábado na quadra da Difícil é o Nome, Márcia Accioly, informou que os atendimentos vão ocorrer no local até às 16h e a expectativa é receber aproximadamente 400 pessoas. Segundo ela, havia uma pessoa vendendo senhas na fila no início da manhã, mas alertou que o serviço não atua com a distribuição das mesmas. Até às 12h, 314 pessoas já haviam passado pela triagem com os funcionários.

"Nós não entregamos senha na porta, as senhas são entregues aqui dentro, a partir do momento que a pessoa já passa por uma triagem, para poder a gente organizar um atendimento. Nós estamos com 23 entrevistadores atendendo no cadastro e mais uma equipe de suporte, com mais cinco pessoas, todos da Secretaria de Assistência Social", esclareceu a coordenadora.



Antes mesmo do início dos atendimentos, por volta das 6h30, mais de 200 pessoas já aguardavam para atualizar o CadÚnico na quadra da Difícil é o Nome. A autônoma Rachel Cavina, de 47 anos, que estava na posição 231 de uma contagem extraoficial, relatou que faz bolos e trabalha como manicure, mas tem tido dificuldade de conseguir serviços. Mãe de dois filhos pequenos, ela diz que vem enfrentando dificuldades para pagas as contas da família.

"Eu cheguei aqui às 6h30 da manhã e já tinham 230 pessoas na nossa frente. Mas, eles vão atender enquanto tiver gente. Além de mim, que sou o 231, ainda tem mais uns 200 na fila aguardando atendimento depois de mim. Eu estou desempregada, tenho dois filhos que eu cuido sozinha e, apesar de estar sendo auxiliada, não é o suficiente. O fluxo de serviço está baixo, eu preciso do auxílio para complementar a minha renda. Está difícil até a alimentação", afirmou a autônoma.

Grávida de nove meses, Júlia Oliveira, de 19 anos, contou que vendia salgadinhos, mas precisou interromper o trabalho por conta da gestação. Desde então, a jovem vem sendo ajudada pela avó e já tinha tentado fazer seu cadastro para receber o Auxílio Brasil no Centro de Referência de Assistência Social Maria da Luz dos Santos, também em Pilares, mas não conseguiu ser atendida, por não poder ficar muito tempo de pé.

"Eu já tinha tentado, mas não tinha conseguido, porque eu não conseguia ficar muito tempo na fila. Hoje eu consegui. Eu não tinha cadastro ainda e vou tentar o auxílio, porque eu não estou trabalhando e estou grávida de nove meses. Eu queria conseguir para ver se ajudava. Eu trabalhava sozinha, fazia salgadinho, mas não estou conseguindo mais fazer, por causa do peso da barriga. Eu estou com a minha avó e ela vai me ajudando no que pode, mas está bem difícil, porque ela tem 15 netos e quatro bisnetos. Ela que ajuda todo mundo", disse a jovem.

Para fazer o cadastro, é necessário ter renda mensal por pessoa de até um salário mínimo ou até três salários nos casos de renda família. Também têm direito aqueles que, mesmo com renda acima de três salários, estejam vinculados ou pleiteando algum programa ou benefício que utilize o CadÚnico em suas concessões.

Para os já inscritos, é preciso atualizar os dados sempre que há alteração nas características da família, como morte e nascimento de membros, separação ou casamento, além de mudança de domicílio ou, no máximo, a cada dois anos. A falta de atualização pode levar à suspensão do benefício e posterior cancelamento. Se os registros não forem regularizados, as famílias podem ser excluídas do Cadastro Único a partir de julho de 2023.

Para fazer ou atualizar o cadastro, o interessado deve estar portando CPF ou título de eleitor do responsável da família. Para os demais integrantes, é preciso apresentar certidão de nascimento; certidão de casamento; CPF; RG; carteira de trabalho ou título de eleitor. De segunda à sexta-feira, os 47 CRAS da cidade recebem a população das 8h às 17h.

As unidades precisaram aumentar os 60 atendimentos que faziam diariamente, desde a última quinta-feira (15). Os pontos receberam mais 100 computadores para auxiliar no serviço. A medida foi adotada depois que um ataque hacker ao banco de dados da prefeitura inutilizou todos os equipamentos, provocando instabilidade no sistema e paralisando o atendimento durante 20 dias, provocando uma demanda reprimida.

De acordo com uma projeção realizada pela Coordenadoria de Programas de Transferência de Renda da Secretaria Municiapl de Assistência Social do Rio (SMAS), a estimativa é de que a demanda do CadÚnico aumentou 500% desde outubro de 2021, mês em que as equipes da pasta atenderam 22.431 famílias. Já em agosto de 2022, teriam sido mais de 100 mil. Somente no primeiro mutirão, que aconteceu no último sábado (17), cerca de 300 profissionais da prefeitura atenderam 3.266 pessoas.

Endereços

– Quadra da Escola de Samba Difícil é o Nome – Avenida Dom Hélder Câmara, 6990, Pilares;



– Escola Municipal Rui Barbosa – Rua Aguiar Moreira, 652, Bonsucesso;



– Vila Olímpica Dias Gomes – Estrada do Camboatá s/n, Deodoro;



– Arena Jovelina Pérola Negra – Pça Enio s/n, Pavuna;



– CIEP Compositor Donga – Estrada Boiúna s/n, Taquara;



– Escola Municipal Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco – Avenida Marechal Fontenelle, 4519, Realengo;



– 9ª CAS (Coordenadoria de Assistência Social) – Rua Dom Pedrito, nº 1, Campo Grande;



– Núcleo Esportivo Meireles Macedo – Estrada do Canhangá, 40, Guaratiba;

*Colaborou Marcos Porto