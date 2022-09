Retroescavadeira foi apreendida - Divulgação

Retroescavadeira foi apreendidaDivulgação

Publicado 28/09/2022 11:48

Rio - Policiais militares da 5ª Unidade de Polícia Ambiental (UPAm) apreenderam uma retroescavadeira após flagrarem uma movimentação irregular de terra no bairro Moura Brasil, em Três Rios, no interior do estado do Rio, nesta terça-feira (27). A informação sobre o possível crime ambiental foi encaminhada pelo Linha Verde, programa do Disque Denúncia.

Ao passarem pelas imediações do km 25 da Rodovia Presidente Juscelino Kubitscheck (BR-040), os agentes observaram uma retroescavadeira nos fundos de um galpão, local onde, de acordo com a denúncia, estaria ocorrendo movimentação de terra às margens de um rio, degradando uma área com cerca de 45 metros quadrados.

Em seguida, os policiais fizeram contato com o operador da máquina e com o responsável pela obra, exigindo as licenças ambientais. A dupla, no entanto, afirmou não possuir qualquer documentação.

A ocorrência foi encaminhada à 108ª DP (Três Rios).