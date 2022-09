Zerésima é mais um mecanismo de auditoria do sistema eletrônico de votação adotado pela Justiça Eleitoral no dia da eleição - Reprodução/ Agência Brasil

Zerésima é mais um mecanismo de auditoria do sistema eletrônico de votação adotado pela Justiça Eleitoral no dia da eleição Reprodução/ Agência Brasil

Publicado 29/09/2022 13:20

Rio - É falso o áudio que circula nas redes sociais em que um homem afirma que as urnas chegaram ao município de Cordeiro, na Região Serrana do Rio de Janeiro, com votos registrados para o candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva. Um procedimento da Justiça Eleitoral garante que a votação comece com a urna zerada, sem nenhum voto registrado. O Tribunal Superior Eleitoral afirmou que foi aberta na quarta-feira (28) uma investigação no cartório da 52ª Zona Eleitoral, de Cordeiro, contra o suspeito de produzir o conteúdo de desinformação.

Antes do início da votação, cada seção eleitoral emite o documento zerésima, que atesta a inexistência de voto registrado na urna eletrônica para qualquer dos candidatos da disputa. Ela é impressa logo após o procedimento de inicialização da urna. Após a impressão da zerésima, o presidente da seção eleitoral, mesários, fiscais e fiscais dos partidos ou coligações que estiverem presentes devem assiná-la.

A mensagem começou a circular pelo WhatsApp na última terça-feira (27). No áudio com a desinformação, um homem afirma que as urnas chegaram adulteradas no município de Cordeiro, no Rio de Janeiro. "Aqui em Cordeiro, o bicho tá pegando. Chegaram duas urnas aqui em Cordeiro por volta de 12h e quando eles foram lançar o código da urna do TSE, chegou com 139 votos de Lula registrados na urna", afirma o homem no áudio. O conteúdo é acompanhado de um texto pedindo para que a mensagem seja repassada.



A Justiça Eleitoral do Rio afirmou que encerrou o procedimento de preparação de todas as cerca de 39 mil urnas que serão utilizadas no estado sem a ocorrência de qualquer irregularidade. A cerimônia de preparação das urnas é aberta ao público e a entidades fiscalizadoras, como partidos políticos e Ministério Público. O procedimento consiste na instalação do sistema na urna, através de uma mídia oficial do TRE, e dos dados dos candidatos.

Nesse momento é inserido o software oficial do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) na urna eletrônica, que dispõe de mecanismos de segurança, capazes de identificar e impedir eventual instalação de programa, ou dados, não reconhecidos pela Justiça Eleitoral. Isso é feito através da verificação de assinaturas digitais, que é uma tecnologia utilizada para autenticar de forma segura e íntegra os documentos eletrônicos.

Após a preparação das urnas, todas as portas de acesso físico e compartimentos internos são lacrados. Os lacres utilizados nessa etapa são produzidos pela Casa da Moeda e possuem propriedades químicas que impedem qualquer tentativa de violação, já que uma marca d'água denuncia a tentativa. Após a cerimônia de lacração, as urnas são armazenadas em local designado pelo TRE-RJ para, posteriormente, serem transportadas para os locais de votação.



Investigação



O cartório da 52ª Zona Eleitoral, de Cordeiro, abriu nesta quarta-feira (28) uma Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral (NIP), a fim de responsabilizar o suposto autor da desinformação, que deverá responder criminalmente. Na NIP consta material colhido com indícios que identificam a sua identidade.



O DIA checa conteúdos suspeitos de desinformação no âmbito das Eleições Estaduais no Rio de Janeiro. Envie conteúdo suspeito para o nosso WhatsApp (21) 98762-8248.