Agentes do Segurança Presente em Japeri intensificaram o patrulhamento nos lugares de incidência de furtos - Divulgação

Publicado 03/10/2022 06:00

Rio - O Programa Segurança Presente em Japeri, na Baixada Fluminense, prendeu dez pessoas em flagrante nos últimos três meses e reduziu em 43,6% o número de furtos de cabos e grampos nas estações ferroviárias Engenheiro Pedreira e Japeri, entre janeiro e julho deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021.

As prisões e a queda no tipo de crime ocorreram após levantamento feito pelo comando do Japeri Presente, com o mapeamento das áreas e dos horários de maior incidência de ações criminosas.

De acordo com a assessoria de imprensa do Programa Segurança Presente, um dos presos carregava 40 metros de fios, uma serra e uma faca no momento da abordagem. O homem estava na estação de trem de Japeri e tentava escapar. Com um outro preso, os agentes apreenderam 16 peças de cobre. Todo material havia acabado de ser retirado do sistema de sinalização da Supervia, sistema de transporte de trens do Rio.

Os números dos furtos nas áreas da concessionária mostram que a quantidade de casos caiu bastante em Japeri ao longo de 2022. Em janeiro ocorreram 12 casos, em junho um e, em julho, foram dois furtos registrados. No total, este ano foram apontados 40 casos até o mês de julho, enquanto que no mesmo período de 2021 o total alcançou 71 furtos na via férrea de Japeri e de Engenheiro Pedreira.

Ainda de acordo com o Programa Segurança Presente, a queda nos furtos ocorre após a intensificação do patrulhamento do Japeri Presente nos locais considerados críticos pelo mapeamento, como as passagens ilegais abertas em alguns pontos dos muros da Supervia e que dão acesso ao sistema ferroviário. Em Japeri, os acessos à Rua Isaac, à Avenida São José e à passarela da estação ferroviária pela Praça Olavo Bilac também receberam reforço no policiamento, bem como o pátio de trens antigos, chamado de “cemitério de trens”, onde os suspeitos costumam se esconder e guardar material furtado.

A coordenadora do Japeri Presente, tenente Elisângela Bonino, disse que o mapeamento da área foi fundamental para a redução dos casos de furtos, que têm causado transtornos aos passageiros dos trens.

“Os resultados são positivos, mas vamos continuar a intensificar o patrulhamento, a fim de coibir o delito”, afirmou a coordenadora.