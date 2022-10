Carro pega fogo na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro de Piedade, Zona Norte do Rio - Divulgação

Carro pega fogo na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro de Piedade, Zona Norte do RioDivulgação

Publicado 03/10/2022 10:10

Rio - Um carro pegou fogo na Avenida Dom Hélder Câmara, no bairro da Piedade, na Zona Norte, na manhã desta segunda-feira (3).



De acordo com Corpo de Bombeiros, equipes do Batalhão do Méier foram acionados às 8h53 para a ocorrência, na altura da esquina com a Rua Bernardino Campos, e conseguiram apagar o incêndio.



fotogaleria Uma faixa da pista da Dom Hélder Câmara, uma das vias mais movimentadas da cidade, precisou ser interditada para o trabalho dos bombeiros, mas pouco depois foi liberada.

Ainda segundo a corporação, não houve feridos. As causas do incêndio, no entanto, não foram informadas.

A Guarda Municipal e a Polícia Militar também deram apoio à ocorrência.