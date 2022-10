Agentes apreendem um celular roubado e a réplica de uma arma - Divulgação

Agentes apreendem um celular roubado e a réplica de uma armaDivulgação

Publicado 03/10/2022 12:02

Rio - Policiais militares do 17ºBPM (Ilha do Governador) prenderam dois suspeitos de roubo no subbairro Moneró, na noite deste domingo (2).

Os agentes realizavam uma patrulha pela região, quando foram abordados com relatos da ação de bandidos nas proximidades do corredor esportivo local. Em seguida, a equipe iniciou um cerco e localizaram a dupla.

Na ação, também foram apreendidos a réplica de uma arma e um celular.

A ocorrência foi encaminhada à 37ª DP (Ilha do Governador).