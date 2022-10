Homem foi atingido por um trem enquanto tentava furtar cabos na estação Central no Brasil, nesta segunda-feira (3) - Foto: Divulgação SuperVia

Publicado 03/10/2022 12:30

Rio - Um homem teve as pernas amputadas depois de tentar furtar cabos na estação de trem Central do Brasil, no Centro, na manhã desta segunda-feira (3).

Segundo informações divulgadas pela SuperVia, ele acessou a via férrea para tentar levar cabos, quando um trem em direção à estação Santa Cruz iniciou partida e atingiu a vítima. O homem foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado ao Hospital Souza Aguiar, no Centro. A operação no ramal Santa Cruz não chegou a ser afetada. A ocorrência foi encaminhada à 4ªDP (Praça da República).



De acordo com a Polícia Militar, uma equipe do 5°BPM (Praça da Harmonia) foi acionada para verificar um ferido no interior da estação. No local, os policiais encontraram um homem sendo socorrido pelos bombeiros. Ainda de acordo a PM, com ele, havia uma mochila contendo cabos de cobre e duas facas.



Ainda em nota, a SuperVia informou que lamenta o ocorrido e adota todas as medidas para garantir a segurança dos clientes e colaboradores. A concessionária disse que reforça, por meio de avisos e campanhas educativas, a importância da população respeitar as normas de segurança dentro do sistema ferroviário.“O respeito à essas regras é imprescindível para evitar acidentes, que colocam em risco a vida de pessoas que acessam a via de forma irregular, além de poder causar prejuízos à circulação”, finalizou a empresa.



Procurada, a Polícia Civil não se manifestou até a última atualização desta reportagem.