Velódromo Olímpico oferece mais de mil vagas em diversas modalidades - Divulgação

Velódromo Olímpico oferece mais de mil vagas em diversas modalidadesDivulgação

Publicado 03/10/2022 14:03

Rio - A Prefeitura do Rio abriu, nesta segunda-feira (3), 1.089 vagas gratuitas para o Velódromo Olímpico, disponíveis para diversas modalidades. É possível realizar a pré-matrícula pelo site. As inscrições serão feitas de forma presencial e por ordem de chegada na recepção do local, na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio.

Para o secretário de Esportes, Francisco Bandeira, as vagas oferecidas são fruto de muito trabalho e organização. "O Velódromo Olímpico é um dos principais espaços esportivos que temos. Estamos trabalhando diariamente para deixá-lo 100% para o público. O local é maravilhoso. Abrir mais de mil vagas para a população é uma notícia que temos que comemorar", disse.

Modalidades e vagas disponíveis

Atividades Circenses: 6

Handebol: 30

Jiu-Jitsu: 47

Muay-Thai: 8

Skate: 35

Tênis de mesa: 32

Tecido Acrobático: 23

Vôlei: 74

Badminton: 31

Ginástica: 15

Musculação: 341

Karatê: 17

Ballet: 32

Alongamento: 48

Jazz: 29

Corrida e Caminhada Orientada: 43

Funcional: 71

Funcional Kids: 9

Futsal: 63

Capoeira: 60

Dança Criativa: 25

Ritmos: 25

Dança de Salão: 25



O Velódromo Olímpico fica localizado na Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3.401 – Barra da Tijuca.