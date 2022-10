PM reforça policiamento na região do Morro da Pedreira, após madrugada de confrontos - Divulgação/Polícia Militar

Publicado 03/10/2022 14:27

Rio - A Polícia Militar reforça o policiamento na região do Morro da Pedreira, na Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (3), após uma madrugada de intenso confronto ter deixado, dois mortos e pelo menos, três pessoas feridas. Taylane de Souza Fernandes, de 22 anos, e Alexandre Guedes Monteiro, de 21 anos, foram socorridos à UPA de Costa Barros, mas, segundo a direção da unidade, já chegaram em óbito.

Os tiroteios tiveram início ainda na noite de domingo (2), quando traficantes do Complexo do Chapadão invadiram a comunidade para retomar o controle. Nas redes sociais, há relatos de que um morador acabou morrendo, após ser baleado na troca de tiros de facções rivais. A informação ainda não foi confirmada pela PM e pela Polícia Civil.

"Traficantes do Chapadão invadiram a Pedreira na noite desse domingo. Traficantes da Pedreira foram revidar os tiros e acabaram matando um morador que 'tava' subindo a localidade do 14", disse um morador. Em um áudio que circula nas redes sociais, é possível ouvir o som dos disparos e uma pessoa pedindo para que parassem de atirar. "É morador, calma! Calma, calma, calma! Para de dar tiro, para de dar tiro, é morador", grita uma pessoa.

Ainda segundo relatos, a invasão teria ocorrido durante a realização de um baile no Morro do Pedreira, que é dominado pelo Terceiro Comando Puro (TCP). Os bandidos do Chapadão, que são do Comando Vermelho, teriam chegado na favela atirando, o que provocou uma correria entre quem estava no evento. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver os traficantes entrando na comunidade e os confrontos. Confira abaixo.

De acordo com a PM, equipes do 41º BPM (Irajá) foram acionadas para a região, após relatos de tiros. Entre o fim da noite de ontem e a madrugada de hoje, os policiais foram informados que três pessoas feridas deram entrada em unidades de saúde. As ocorrências foram encaminhadas para a 39ª DP (Pavuna) e 31ª DP (Ricardo de Albuquerque).

Entre os feridos estão Matheus Rodrigues de Carvalho e Francivam Alcântara Cosme, que foram encaminhados para o Hospital Municipal Ronaldo Gazolla, em Acari. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde do Rio (SMS), o estado de saúde de Francivam é considerado estável. Já Matheus foi transferido para o Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, e tem quadro clínico estável. O terceiro baleado, que ainda não foi identificado, foi socorrido para o Hospital Irajá. Não há informações sobre seu estado de saúde.