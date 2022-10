Mulher é flagrada abandonado cachorro no banheiro do Terminal Alvorada do BRT - Reprodução

Mulher é flagrada abandonado cachorro no banheiro do Terminal Alvorada do BRTReprodução

Publicado 04/10/2022 16:19 | Atualizado 04/10/2022 16:58

Rio – Câmeras de segurança registraram o momento em que uma mulher abandona uma cachorrinha na manhã desta terça-feira (4), Dia Mundial dos Animais, no Terminal Alvorada do BRT, na Barra da Tijuca, na Zona Oeste. Ela ainda não foi identificada pela polícia.

Nas imagens, a suspeita entra no banheiro com uma caixa de transporte de animais, onde fica por cerca de três minutos, e sai do local sem ele.

Mulher é flagrada abandonando cachorro no Terminal Alvorada do BRT.



Crédito: Divulgação#ODia pic.twitter.com/GCPT9rJDnn — Jornal O Dia (@jornalodia) October 4, 2022

Segundo Aidan de Araújo Zito, supervisor do Terminal Alvorada, a administração soube da cachorrinha por uma funcionária da limpeza dos banheiros. Agentes do terminal ampararam o bichinho, dando água para ele e o pegando no colo. Em seguida, foram à 16ª DP, onde o caso foi registrado como maus tratos.

fotogaleria

Ana Paula Marinho, funcionária da pastelaria do terminal, se emocionou com o abandono e se prontificou a adotar a cachorrinha, que batizou de "Aurora".

Procurada, a assessoria de imprensa da Polícia Civil informou que os agentes analisam as imagens e coletam informações para identificar a autoria e esclarecer os fatos.