Na Cidade de Deus, a ação é realizada pelo 18º BPM (Jacarepaguá)Reprodução/Google Maps

Publicado 10/10/2022 07:27

Rio - A Polícia Militar realiza operações em diferentes comunidades do Rio desde o início da manhã desta segunda-feira (10). Equipes atuam contra o crime organizado na Cidade de Deus, em Jacarepaguá, na Zona Oeste, e nos Morros de São João, no bairro do Engenho Novo, do Dendê e Guarabu, na Ilha do Governador, ambos na Zona Norte.

De acordo com a PM, a ação na Cidade de Deus é realizada pelo 18º BPM (Jacarepaguá), com apoio de outro batalhões do município do Rio, com o objetivo de prender criminosos, apreender armas de fogo, recuperar veículos roubados e desmobilizar pontos de desmanche de automóveis. Até o momento, não há reigistro de prisões ou apreensões no local.

No Morro do São João, atuam equipes da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), para prender criminosos e a apreender armas. Ainda não há registro de presos ou material ilícito apreendido na comunidade. Nas favelas do Dendê e Guarabu, policiais militares do 17º BPM (Ilha do Governador) também buscam a prisão de bandidos e apreensão de armas. Não há informações de presos ou apreensões.

A Polícia Militar pede a colaboração da população para localizar criminosos e esconderijos de armas e de drogas pelo 190 ou pelo Disque Denúncia, nos telefones (21) 98849-6099; (21) 2253-1177 ou 0300-253-1177, além do App Disque Denúncia RJ e também pelo inbox do Facebook e Twitter dos Portal dos Procurados. O anonimato é garantido.