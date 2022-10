Durante a ação, os agentes apreenderam uma arma - Divulgação

Publicado 10/10/2022 09:46

Rio - Policiais militares do 9ºBPM (Rocha Miranda) entraram em confronto com criminosos na comunidade Jorge Turco, em Rocha Miranda, Zona Norte do Rio, na tarde deste domingo (9).

Ao chegarem ao local após receberam a denúncia de um evento "não autorizado", os agentes foram atacados por disparos e revidaram. Quando terminaram os tiros, a equipe, de acordo com informações divulgadas pela assessoria da PM, localizou um homem ferido, que foi levado ao Hospital Estadual Carlos Chagas, em Marechal Hermes, e não resistiu. Com ele, foi apreendido uma arma, segundo a polícia.

Em seguida, os agentes se dirigiram à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Rocha Miranda para verificar a entrada de outro suspeito ferido durante o confronto. O homem, não identificado, foi levado à delegacia da região após ser medicado.

A ocorrência foi encaminhada à Delegacia de Homicídios da Capital (DH).