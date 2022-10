A vítima, Ellen Ramos Soares, 32 anos, foi baleada na frente dos filhos - Rede Social

A vítima, Ellen Ramos Soares, 32 anos, foi baleada na frente dos filhosRede Social

Publicado 10/10/2022 09:28 | Atualizado 10/10/2022 13:39

Rio- Uma mulher de 32 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã desta segunda-feira (10), na Rua Sibéria, em Bangu, Zona Oeste do Rio. O principal suspeito é o ex-marido da vítima, o policial militar Thiago dos Santos Almeida, que teria invadido a residência e assassinado Ellen Ramos Soares na frente dos filhos, de 12 e 3 anos.



De acordo com a Polícia Militar, agentes do 14º BPM (Bangu) estavam em patrulhamento na região quando foram acionados para verificar uma possível invasão de domicílio. Chegando ao local, a prima da vítima informou que o suspeito havia pulado no quintal da casa de Ellen. A testemunha relatou ainda que foi possível ouvir gritos enquanto o PM ainda estava na residência.



Segundo a corporação, quando os agentes entraram na residência encontraram o filho da vítima, de 12 anos, que presenciou a cena, e contou ainda que Thiago havia assassinado sua mãe. Ellen foi encontrada caída no chão do quarto enquanto sua outra filha, de apenas 3 anos, estava em cima da cama.

A vítima era sobrinha do ex-deputado federal e ex-vereador Luiz Carlos Ramos, conhecido como Luiz Carlos Ramos do Chapéu e prima do vereador Luiz Carlos Ramos Filho (PMN). Ambos estiveram no local onde ocorreu o crime.



Segundo o vereador, o PM já teria agredido Ellen outras vezes, o que inclusive fez com que a vítima fosse parar no hospital, mas ela teria desistido de formalizar a denúncia para não prejudicar a carreira do agente.

“Já tinha tido uma agressão e ela foi denunciar na delegacia mas precisava do laudo do hospital e teve que voltar para buscar, nisso que voltou ela pensou que para não prejudicar a carreira do rapaz, que tinha só seis meses de polícia, não iria efetivar a denúncia. Mas as mulheres precisam denunciar na primeira vez porque isso já é um indício muito forte, depois a gente lamenta só que após a tragédia não adianta mais”, disse.

Luiz Ramos Filho contou ainda que os dois estavam viajando no último final de semana, mas que após algumas brigas Ellen decidiu voltar e ficar na casa da prima.



"Eles estavam brigados e ela veio para casa da prima, ela estava com a filha no colo quando ele invadiu a casa, o filho mais velho ainda tentou defender a mãe mas foi empurrado. Depois ele disparou 4 tiros contra ela”, contou.



O vereador ainda esclareceu que as crianças não são filhos do policial e sim de outro relacionamento e que os dois estavam juntos há cerca de um ano.



O Corpo de Bombeiros foi acionado e o caso encaminhado à Delegacia de Homicídios da Capital. Segundo assessoria da PM, o policial, lotado na 1ªUPP do 23ºBPM (Leblon), já está à disposição da Corregedoria da corporação, que instaurou Inquérito Policial Militar (IPM) para apurar as circunstâncias do fato.

Procurada, a Polícia Civil informou que investiga a morte de Ellen Ramos Soares Ribeiro e que o suspeito se apresentou à Polícia Militar e será encaminhado à delegacia para prestar depoimento. Testemunhas estão sendo ouvidas pelos agentes e a investigação está em andamento.