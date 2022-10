Após a eleição, Daniel Soranz regressa à pasta da Saúde municipal - Foto/Reprodução

Após a eleição, Daniel Soranz regressa à pasta da Saúde municipalFoto/Reprodução

Publicado 10/10/2022 12:29 | Atualizado 10/10/2022 12:57

Rio - Três ex-secretários de Eduardo Paes reassumiram, nesta segunda-feira (10), o comando de pastas após se licenciaram para concorrer ao pleito. Contudo, nem todos tiveram êxito na corrida eleitoral. Dos nove nomes que se lançaram na disputa e saíram dos quadros do governo, cinco conseguiram uma cadeira, seja no Congresso Nacional, seja na Alerj. A volta foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial do município.

Daniel Soranz voltou a ser secretário municipal de Saúde, no lugar de Rodrigo Prado. Soranz ganhou notoriedade durante o período mais agudo da pandemia de Covid-19 e no planejamento da vacinação dos cariocas. Ele foi eleito deputado federal pelo PSD, sendo campeão de votos pelo partido, com mais de 98 mil.



Chicão Bulhões retornou para comandar a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Inovação e Simplificação. Thiago Dias deixou o comando da pasta. Bulhões, candidato pelo PSD ao Congresso, conseguiu pouco mais de 8 mil votos e acabou não se elegendo.



Achilles Barreto foi mais um que regressou. Ele volta para a Secretaria de Integração Metropolitana, entrando no lugar de Alberto Szafran. Barreto foi o 100º candidato mais votado, conseguindo 22.619 votos, mas não se elegendo.

Voltas e datas incertas

Dentre os outros candidatos que saíram para eleições e ainda não têm data de retorno está um dos principais nomes que faziam parte do quadro da prefeitura, Pedro Paulo, ex-secretário de Fazenda, eleito pela quinta vez ao Congresso, com 76.828 votos.



A vereadora Laura Carneiro, à frente da Secretaria municipal de Assistência Social até se licenciar para as eleições, foi eleita, com 48.073 votos. A novamente deputada federal ainda segue em campanha, mas agora na do ex-presidente Lula no Estado do Rio e ainda não sabe quando ou se regressará à Prefeitura.

Na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados, Marcelo Calero, que comandava a pasta de Governo e Integridade, obteve 47.394 votos, e Renan Ferreirinha, secretário de Educação, alcançou 40.540 votos. Ambos não conseguiram se eleger ao cargo. O último, inclusive, já retornou à pasta na quarta passada (5).



Guilherme Schleder e Eduardo Cavalieri, respectivamente ex-secretários de Esporte e Lazer e Meio Ambiente, foram eleitos para a Alerj, o primeiro com 42.781 votos, e o segundo com 33.688 votos.

A única fora do partido de Paes, Daniela Maia (PSDB), filha do ex-prefeito do Rio, Cesar Maia, também não conseguiu se eleger para a Câmara. Ela deixou a cadeira de presidente da Riotur para disputar a eleição, mas obteve apenas 21.913 votos