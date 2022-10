Apresentação do grupo infantil Os Pequenos Mozart - Divulgação

Na quarta-feira (12), a atração será um grupo de violinistas formado por jovens de 3 a 12 anos. Os Pequenos Mozart vão tocar desde clássicos e MPB, com trajes inspirados nas roupas da época do famoso compositor. Sob a direção da violinista Suray Soren, o grupo, criado há 20 anos, já se apresentou em teatros, museus e festivais de música em diversas cidades do país e do mundo. Rio - O Jardim Botânico do Rio terá uma programação especial para o público infantil em comemoração ao Dia das Crianças. Com atividades recreativas e educativas, de terça a quinta-feira, os pequenos poderão aproveitar concertos musicais e jogos. A programação, organizada pela equipe do Serviço de Educação Ambiental, será feita ao ar livre, no gramado do Lago das Tartarugas, das 9h30 às 16h. Os ingressos podem ser adquiridos pelo site Na quarta-feira (12), a atração será um grupo de violinistas formado por jovens de 3 a 12 anos. Os Pequenos Mozart vão tocar desde clássicos e MPB, com trajes inspirados nas roupas da época do famoso compositor. Sob a direção da violinista Suray Soren, o grupo, criado há 20 anos, já se apresentou em teatros, museus e festivais de música em diversas cidades do país e do mundo.

fotogaleria Ainda no dia do feriado, Tainá, a menina indígena protetora da floresta, e seus amigos Guardiões da Amazônia vão precisar da ajuda dos visitantes para resolver um mistério: o sumiço da mágica flecha azul, que guia Tainá. Será uma atividade com muita interação, aprendizado sobre as espécies amazônicas do Jardim e o respeito ao meio ambiente.

Mais informações pode ser obtidas pelos telefones (21) 3874-1808 e (21) 3874-1214.



Serviço



Atividades educativas

Data: Terça e quinta-feira (11 e 13/10)

Horário 9h30 às 16h

Local: Gramado do Lago das Tartarugas





Concerto de violinos Os Pequenos Mozart

Data: quarta-feira (12/10)

Horário: 11h

Local: Gramado do Lago das Tartarugas



Tainá e Os Guardiões da Amazônia

Data: quarta-feira (12/10)

Horários: 15h

Local: arboreto



Valor da entrada no Jardim Botânico

Visitantes residentes na Área Metropolitana do Rio de Janeiro: R$ 17

Visitantes residentes no Brasil: R$ 27

Visitantes estrangeiros Mercosul: R$ 50

Visitantes estrangeiros: R$ 67

Crianças de até 5 anos têm gratuidade.