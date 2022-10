Carro colide com articulado do BRT em cruzamento - Divulgação

Carro colide com articulado do BRT em cruzamentoDivulgação

Publicado 10/10/2022 13:18

Rio - Três acidentes ocasionados por infrações de outros motoristas foram registrados no BRT no último fim de semana na cidade, de acordo com a Mobi-Rio, empresa pública que admistra o sistema.



No sábado (08), um veículo de passeio realizou uma convenção proibida no cruzamento após a estação Rede Sarah, no sentido Madureira, e colidiu com um articulado da linha 46 (Penha x Alvorada- Expresso).





fotogaleria



Já no domingo (09), um veículo realizou uma conversão proibida, no cruzamento após a estação Pedro Correia, no sentido Alvorada e colidiu com um articulado da linha 46. Logo depois, no cruzamento após a estação Pastor José Santos, no corredor transcarioca, outro veículo realizou uma conversão proibida e colidiu com um articulado da linha 42 (Manaceia x Fundão - Parador).Já no domingo (09), um veículo realizou uma conversão proibida, no cruzamento após a estação Pedro Correia, no sentido Alvorada e colidiu com um articulado da linha 46.

Ainda de acordo com a Mobi-Rio, só este ano foram registrados 117 acidentes com BRTs decorrentes de avanço de sinal (37), conversão proibida (52) e invasão da pista exclusiva (28) por motoristas de carros de passeio e motociclistas. Em 2021, foram 178, causando prejuízo de mais de R$ 120 mil com os reparos das avarias. Em cada acidente desse tipo, um articulado pode levar em média quatro dias para voltar à operação, prejudicando os passageiros do sistema.



A empresa ressalta que faz campanha nas redes sociais alertando para os perigos de invasão à pista exclusiva, avanço de sinal e conversão proibida e reitera a conscientização necessária por parte de todos para evitar acidentes.