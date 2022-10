Seop remove instalações irregulares no bairro de Cosmos - Divulgação

Publicado 11/10/2022 13:26 | Atualizado 11/10/2022 13:27

Rio - A Prefeitura do Rio removeu dez comércios irregulares instalados irregularmente numa calçada, em Cosmos, na Zona Oeste, nesta terça-feira (11). A operação retirou seis trailers e quatro barracas que estavam juntas à grade da Clínica da Família da Praça Santa Margarida, na Rua Bacaxá.



De acordo com informações divulgadas pela prefeitura, as estruturas tinham instalações elétricas que colocavam em risco os comerciantes, funcionários e pacientes da clínica, dificultavam a locomoção em área de passeio público e deixavam o ambiente sem a ventilação necessária.

"Nós constatamos comércios irregulares colocados junto à uma Clínica da Família, o que coloca em risco o bom funcionamento desse serviço básico de saúde para a população”, disse o secretário de Ordem Pública (Seop), Brenno Carnevale.