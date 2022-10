Diego Marques Pacheco, de 19 anos, se passava por mecânico e roubava veículos de clientes - Divulgação/Polícia Civil

Publicado 11/10/2022 13:38 | Atualizado 11/10/2022 15:48

Rio - Policiais da 105ª DP (Petrópolis) prenderam, na tarde de segunda-feira (10), o mecânico Diego Marques Pacheco, de 19 anos, investigado por furtar veículos de seus próprios clientes em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Contra ele foram cumpridos mandados de prisão preventiva por delitos de roubo majorado e apropriação indébita.

Segundo as investigações da Polícia Civil, os motoristas procuravam pelo suspeito para realização de consertos nos carros. No entanto, durante o período de reparos, Diego vendia ou desaparecia com os veículos. A desculpa que ele dava aos clientes é de que havia sido vítima de furtos.

Diego também é investigado por um roubo que aconteceu em março deste ano no bairro Duas Pontes, também em Petrópolis. Segundo a denúncia, ele e outros três homens, ainda não identificados, roubaram o carro e os pertences de um motorista durante uma briga de trânsito. A vítima foi ameaçada e agredida pelo grupo, que fugiu com o carro. O veículo foi localizado em uma via pública abandonado e, posteriormente, recuperado pelo dono.

O suspeito foi encaminhado para o sistema penitenciário e está à disposição da Justiça.