Ônibus Lilás terá programação intensificada durante o mês de outubroDivulgação

Publicado 12/10/2022 13:20

Rio - O Ônibus Lilás, que realiza atendimento a mulheres vítimas de violência, estaciona na próxima sexta-feira (14), das 9h às 14h, na unidade de saúde Edir Henrique Gandra, em Belford Roxo, na Baixada Fluminense. O projeto de autoria do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, conta com equipe formada por psicóloga, assistente social e advogados.

Neste mês, que marca o Dia Nacional de Luta contra a Violência à Mulher (10 de outubro), o atendimento será intensificado, contemplando também a comunidade do Cesarão, na Zona Oeste do Rio, e os municípios de Italva e Pinheiral.

A equipe do Ônibus Lilás faz acompanhamento contínuo de cada caso em salas fechadas, para garantir privacidade às mulheres. Em parceria com o governo federal e com o MEC, também são oferecidos serviços de isenção para segunda via de documentos cartorários.

Com o intuito de ajudar na recolocação no mercado de trabalho, outro benefício é o encaminhamento para o curso do Qualifica Mulher, totalmente gratuito e online. Não é necessário agendamento prévio.

“Em alguns municípios, especialmente os localizados no interior do estado, dois fatores prejudicam o socorro: a vergonha em procurar ajuda e a agressão muitas vezes normalizada contra a mulher. Além disso, muitas acham que o atendimento é limitado a casos de polícia, mas não é, elas precisam saber que têm, sim, apoio e acolhimento do Estado em qualquer situação de vulnerabilidade”, explica a advogada Danielle Figueiredo da Costa, coordenadora do Ônibus Lilás.

O projeto está presente de forma itinerante em todo o estado do Rio, já tendo percorrido mais de 40 municípios e atendido cerca de 1.600 mulheres.

Serviço dos próximos atendimentos

Belford Roxo: 14/10 - 9h às 14h

Endereço: Unidade de Saúde Edir Henrique Gandra

Avenida da Glória - Nova Aurora

Rio de Janeiro: 17/10 - 9h às 14h

Endereço: CRJ - Cesarão - Rua São Gomário, s/n

Italva: 25/10 - 10h às 16h

Endereço: Av. Herivelton Alves Marinho – São Caetano

Pinheiral: 27/10 - 10h às 14h

Endereço: Praça Luiz Gonzaga - Centro