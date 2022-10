Lateral do veículo foi atingida por dez tiros - Foto: Reprodução

Lateral do veículo foi atingida por dez tirosFoto: Reprodução

Publicado 12/10/2022 14:36 | Atualizado 12/10/2022 14:42

Rio - Uma van que transportava a equipe do funkeiro Gabriel Florêncio Peixoto, conhecido como Biel do Furduncinho, foi atacada a tiros na madrugada desta quarta-feira (12), na rua Ururaí, no bairro de Honório Gurgel, Zona Norte do Rio. Ele havia acabado de sair com um carro particular quando um homem em um táxi, acompanhado de outro indivíduo e duas mulheres, teria disparado dez tiros contra o veículo. O suspeito fugiu em seguida.

De acordo com um produtor que não quis se identificar, o intérprete do hit 'Ai preto' realizou um show em uma boate na Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio, e retornava junto com a equipe, que contava com dez pessoas, aproximadamente às 6h30, para a casa de outro produtor naquele endereço. O local é utilizado como ponto de encontro para os funcionários e acomodação dos equipamentos utilizados nas apresentações.

Já não havia ninguém no veículo quando um homem de 40 anos, dirigindo um táxi modelo Siena, com outros três ocupantes, duas mulheres e um homem, se aproximou na direção contrária e reclamou da luz do farol da van. O motorista, então, se dirigiu ao painel para desligar o item, mas o suspeito reclamou da demora e efetuou os disparos.

"O motorista estava indo desligar o farol quando o homem, que estava acompanhado de outro homem e duas mulheres disse: anda logo, está demorando muito! E deu uns dez tiros na nossa van", disse. "Todo mundo que estava lá, correu para dentro da casa para se proteger". O homem ainda teria retornado à casa e continuado as ameaças contra a equipe.

De acordo com o produtor, somente o motorista teve ferimentos leves na barriga por estilhaços de bala e não procurou atendimento médico. Ele desconfia que o grupo estaria em um bar próximo ao local do incidente e que o suspeito estaria sob efeito de bebida alcóolica.

"Na minha opinião, ele estava bêbado e queria arrumar confusão com qualquer um. Nós recebemos informações que eles estavam em uma casa de show perto de onde nós estávamos. Lá é uma rua que tem muitos bares e algumas pessoas viram o carro saindo daquela região", contou. O endereço citado seria a Avenida dos Italianos, no bairro de Rocha Miranda, também na Zona Norte, e conhecida por ser um ponto de concentração boêmio na região.

O produtor informou que testemunhas afirmaram que o homem mora próximo ao local e, inclusive, após o incidente, teria sido visto colocando malas no automóvel, acompanhado de uma mulher. Ele desconfia de uma possível fuga.

"Umas pessoas que moram na região contaram que viram ele guardando bagagens no interior do carro logo depois e teria fugido junto a mulher", disse.

Três membros da equipe compareceram à 40ª DP (Honório Gurgel) para registrar a ocorrência. A Polícia Civil não respondeu se alguma diligência já foi realizada.

Procurada, a assessoria da PM informou que não houve registro de chamados para a corporação no endereço.