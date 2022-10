Dupla de bolivianos foi autuada por furto - Reprodução

Dupla de bolivianos foi autuada por furtoReprodução

Publicado 16/10/2022 13:01

Rio - Um casal de bolivianos foi preso, na noite deste sábado (15), após roubarem celulares de pedestres, na Rua Princesa Isabel, no bairro de Copacabana, na Zona Sul do Rio. As duas vítimas acionaram os agentes do Copacabana Presente que realizavam patrulhamento na região e informaram as características dos assaltantes.

As equipes conseguiram encontrar e prender uma mulher, que afirmou ter agido com um comparsa, que havia fugido. A partir do rastreamento do GPS de um dos aparelhos roubados, os policiais localizaram o segundo suspeito, na Rua Ministro Viveiros de Castro, também em Copacabana. No momento da abordagem, ele tentou se desfazer do celular, jogando embaixo de um carro, mas acabou detido.

Segundo o relato das vítimas, a mulher foi responsável por retirar os aparelhos das bolsas e os repassou ao homem. O casal foi encaminhado para a 12ª (Copacabana), onde foi constatado que eles já tinham anotações criminais anteriores por furto e roubo. Com eles, foram encontrados ainda outros celulares roubados. A dupla foi autuada por furto.