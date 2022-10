Carioca aproveitou o sol na praia - Cleber Mendes

Carioca aproveitou o sol na praiaCleber Mendes

Publicado 16/10/2022 14:00 | Atualizado 16/10/2022 14:49

Rio- O carioca aproveitou que o sol apareceu para curtir a praia na manhã deste domingo. As praias e calçadões tiveram boa presença de público.

Em Copacabana, grupos de pessoas se reuniram para descansar e descontrair. Também no calçadão teve gente que optou pelas caminhadas ou corridas. Quem ficou feliz com isso foram os vendedores ambulantes e as barracas que puderam contar com um bom número de consumidores. Teve até um vendedor de algodão doce que encarnou o Homem -Aranha com objetivo de atrair a atenção dos clientes.



A previsão do tempo é de que o dia continue com sol, com algumas nuvens no final da tarde. A temperatura deve variar entre 18 e 31 e graus . Amanhã deve fazer sol durante a manhã e à tarde, porém com muitas nuvens. A noite pode chuviscar e a temperatura permanece entre 18 e 32 graus. Já na terça o tempo piora com pancadas de chuva à tarde e à noite com temperatura variando entre 20 e 29 graus. Na quarta chove rápido durante a tarde e à noite e a temperatura fica entre 20 e 30 graus.