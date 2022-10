Acidente na esquina das ruas Maxwell e Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, na Zona Norte, deixa quatro feridos, na manhã desta quinta-feira (20) - Reprodução / Google Earth

Acidente na esquina das ruas Maxwell e Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, na Zona Norte, deixa quatro feridos, na manhã desta quinta-feira (20)Reprodução / Google Earth

Publicado 20/10/2022 09:04

Rio - Quatro pessoas ficaram feridas em um acidente envolvendo dois carros e uma viatura da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira (20), na esquina das ruas Maxwell e Gonzaga Bastos, em Vila Isabel, na Zona Norte.



Bombeiros do quartel da Tijuca foram acionados às 4h14 para verificar um acidente envolvendo três veículos. Segundo as primeiras informações, o motorista de um dos carros não conseguiu frear e atingiu a viatura quando ela reduziu a velocidade. Um terceiro veículo, que vinha atrás, não conseguiu parar e também colidiu.

⚠️ACIDENTE EM VILA ISABEL | Acidente com três carros ocupa uma faixa na esquina entre as Ruas Maxwell e Gonzaga Bastos, no sentido Centro. Equipes da CET-Rio e GM em deslocamento.#zonanorte#CORRio#CORInforma — Centro de Operações Rio (@OperacoesRio) October 20, 2022

Segundo o Corpo de Bombeiros, Irneide O. Alves, de 44 anos, Fabrício M. Bermudes, 45, e Jorge Cláudio L. de Brito ficaram feridos e foram socorridos ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro. Peter R. William também se feriu e foi atendido pelos bombeiros, mas recusou ser encaminhado ao hospital.Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) não divulgou informações sobre o estado de saúde do feridos.De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), o acidente ocupa uma faixa na esquina entre as Ruas Maxwell e Gonzaga Bastos. Equipes da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET-Rio) e da Guarda Municipal (GM) estão no local. Às 6h37, o trânsito sentido Centro apresentava retenção.