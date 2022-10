Polícia prendeu pastor que abusava sexualmente da enteada de 12 anos - Divulgação

Publicado 20/10/2022 09:05 | Atualizado 20/10/2022 09:53

Rio - Um homem de 57 anos foi preso, na tarde da última quarta-feira (19), em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, suspeito de abusar sexualmente da enteada, de 12 anos. Ele é pastor da Igreja Evangélica Pentecostal Assembleia de Deus Ministério Jesus Reina, no bairro Jardim Guapimirim, no município de Guapimirim, na Região Metropolitana. Denúncias de fiéis ajudaram nas investigações que levaram à prisão do religioso.

De acordo com informações da Polícia Civil, o pastor vivia com a mãe da vítima há uma década, morando com a criança desde que ela tinha 2 anos. Os abusos começaram quando a menina tinha 6, mas nunca foram revelados, pois a garota tinha medo que a descoberta culminasse em uma separação do casal, afastando-a do convívio com seu irmão mais novo, 4, filho de sua mãe com o padrasto.

Além de abusar, o suspeito filmava as relações que tinha com a enteada, fato que foi descoberto pela mãe da menina na última segunda feira (17). Desmascarado, o pastor teria se ajoelhado e pedido perdão, ameaçando tirar a própria vida com uma faca.

À mãe, o homem admitiu que praticava os abusos há anos, alegando que era uma forma de se satisfazer sexualmente, já que não conseguia manter relações com sua companheira todos os dias.

Além de pastor, o homem trabalhava como motorista de transporte escolar de crianças, motivo pelo qual, de acordo com a Polícia Civil, será apurado se também atentou contra alguma outra criança.

A prisão foi feita por pela 67ª DP (Guapimirim) e pela 54ª DP (Belford Roxo), em cumprimento de mandado de prisão preventiva expedido pela Vara Criminal de Guapimirim pela prática dos crimes de estupro de vulnerável, filmar cena pornográfica com adolescente e armazenamento de vídeo.