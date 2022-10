O advogado do empresário Patrick Abrahão divulgou nota nas redes sociais do empresário - Foto: reprodução/Redes Sociais

O advogado do empresário Patrick Abrahão divulgou nota nas redes sociais do empresárioFoto: reprodução/Redes Sociais

Publicado 21/10/2022 15:33

Rio - A defesa do empresário Patrick Abrahão divulgou, na manhã desta sexta-feira (21), uma nota nas redes sociais do músico em que garante provar a inocência dele e do pai, Ivonélio Abrahão. O marido da cantora Perlla foi preso na manhã de quarta-feira (19), por agentes da Polícia Federal, no condomínio de luxo onde mora, localizado no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste , como desdobramento da Operação La Casa de Papel. Ele é acusado de ser um dos responsáveis por uma suposta empresa de investimentos que funcionava com um esquema de pirâmide financeira. Já Ivonélio, que é líder da Igreja Ministério Internacional Restaurando as Nações, é suspeito de ter usado a instituição para lavar parte do dinheiro arrecadado pelos negócios do filho.

Nas postagens, o advogado Farlei Zanom nega as acusações e garante que os clientes vão "demonstrar inocência".

"No que tange à operação desencadeada pela Receita Federal, Agência Nacional de Mineração e da Polícia Federal da Comarca de Campo Grande (MS), denominada La Casa de Papel, cabe esclarecer que os srs. Patrick Abrahão Santos Silva e Ivonélio Abrahão da Silva negam veementemente as acusações e, com o deslinde da demanda, pretendem demonstrar suas inocências".

Farlei ainda acrescenta que o músico e seu genitor "acreditam na Justiça e caso se necessário se colocam à disposição para qualquer eventual esclarecimento".

Empresário é acusado de causar prejuízo de R$ 4,1 bilhões

Na investigação que levou à prisão de Patrick, a Polícia Federal apontou que o empresário tem participação em um esquema de pirâmide financeira que atuou em mais de 80 países e causou prejuízo de R$ 4,1 bilhões a, pelo menos, 1,3 milhão de pessoas.



O marido de Perlla é investigado por ser um dos responsáveis pela suposta empresa de investimentos Trust Investing, um esquema de pirâmide usado para cometer crimes contra o sistema financeiro nacional, evasão de divisas, falsidade ideológica, lavagem de dinheiro, usurpação de bens públicos, crime ambiental e estelionato. A companhia oferecia para os clientes planos de investimentos com valores que iam desde 15 até 100 mil dólares, prometendo ganhos exorbitantes de até 20% ao mês e quase 300% ao ano.

Na operação que prendeu Patrick, foram cumpridos outros cinco mandados de prisão e 41 de busca e apreensão expedidos pela 3ª Vara da Justiça Federal de Campo Grande (MS) com alvos nos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Goiás, Maranhão e Santa Catarina. A Justiça também determinou o bloqueio de 20 milhões de dólares, além do sequestro "de dinheiro em contas bancárias, imóveis de altíssimo padrão, gado, veículos, ouro, joias, artigos de luxo, mina de esmeraldas, lanchas e criptoativos em posse das pessoas físicas e jurídicas investigadas".

Músico ostentava vida de luxo nas redes sociais e incentivava investimentos em criptomoedas

Na redes sociais, onde possui mais de três milhões de seguidores, o empresário costumava ostentar uma vida luxuosa e publicar fotos ao lado de famosos e líderes religiosos. Ele também publicava conteúdo motivacional e instruções incentivando pessoas a investir em criptomoedas.