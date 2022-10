O vírus monkeypox foi confirmado em 1203 pacientes do estado do Rio - Débora F. Barreto-Vieira/IOC/Fiocruz

Publicado 25/10/2022 14:35 | Atualizado 25/10/2022 16:01

Rio - A Secretaria de Estado de Saúde (SES) registrou nesta terça-feira (25) dez novos casos de varíola dos macacos (monkeypox) no estado do Rio, totalizando 1.203 pacientes infectados. Enquanto outros 134 casos são tratados como prováveis. Até o momento, três óbitos foram contabilizados, sendo o primeiro em Campos do Goytacazes, em agosto; o segundo, em Mesquita, em outubro; e o terceiro, também em outubro, em São João de Meriti.

No estado, 2.508 casos foram descartados e 4.242 notificados. As cinco pessoas em tratamento com Tecovirimat estão com o procedimento concluído. Os dados são do Centro de Informações Estratégicas e Resposta de Vigilância em Saúde (CIEVS-RJ

Os 10 novos casos confirmados foram registrados na Região Metropolitana I que totaliza 1.108 pacientes infectados. Enquanto Região Metropolitana II, permanece com 128, a Baixada Litorânea 13, Médio Paraíba 10, Região Serrana 7, Norte Fluminense 4, Baía de Ilha Grande, 3, Noroeste do Estado do Rio 2, Centro Sul 1, e não informados 17.

Do total de pacientes infectados pela doença, 1.114 são homens, correspondendo a 92,6%. Além disso, são 844 casos em pessoas entre 20 e 39 anos. A principal forma de contágio da doença permanece o contato sexual. Sintomas de suor e calafrios são os principais descritos pelos pacientes, seguido de fotossensibilidade e erupção cutânea.