Agentes da Guarda Municipal vão auxiliar a realização do segundo turno das eleições - Marcos Porto / Agência O Dia

Publicado 26/10/2022 13:32

Rio - O Rio contará com um reforço na segurança para o segundo turno das eleições presidenciais, que acontece no próximo domingo (30). A Guarda Municipal disponibilizará 709 agentes em apoio ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ), para auxiliar na realização do pleito. Assim como aconteceu no primeiro turno, o efetivo vai atuar em 99 locais de votação, definidos pelo tribunal, realizando ações de ordenamento urbano, fiscalização de trânsito e controle da ordem pública. Os profissionais também darão apoio direto no gabinete do TRE e vão integrar a equipe de pronta resposta da Prefeitura, no Centro de Operações Rio (COR).



De acordo com a corporação, as equipes atuarão em turnos, entre 6h e 19h, e contarão com o auxílio de 29 viaturas e 19 motocicletas em todas as regiões da cidade. A operação será realizada dentro e no entorno das zonas eleitorais.

Além de controlarem o fluxo do trânsito e segurança nas vias, os agentes atuarão na orientação de travessias em locais seguros, evitando invasões e aglomerações nas pistas. O efetivo também tem como objetivo combater o estacionamento irregular de veículos e infrações de trânsito.

No primeiro turno, que contou com eleições estaduais e federais, no último dia 2 de outubro, as equipes da guarda apreenderam cinco bandeiras de um candidato à presidência com um homem, no entorno de um local de votação, em Madureira, na Zona Norte do Rio. Ele conseguiu fugir, no entanto, o material foi descartado.