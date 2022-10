Portelinha, quadra da escola de samba Portela - Divulgação

Publicado 26/10/2022 14:22

Rio - A Portelinha, quadra administrada pela Velha Guarda da Portela, virou Patrimônio Imaterial e Cultural do Estado do Rio de Janeiro. É o que determina a lei n° 9888, de autoria do deputado Dionísio Lins (Progressistas), publicada nesta quarta-feira (26) no Diário Oficial pelo governador Cláudio Castro. De acordo com o parlamentar, a finalidade é resguardar a história e preservar a cultura do samba.

Localizado na Estrada do Portela nº 446, no bairro de Oswaldo Cruz, na Zona Norte do Rio, o local foi construído na década de 50 e se tornou a primeira quadra de escola de samba coberta. Reduto de grandes rodas de samba, além de se situar em frente a Feira das Yabás, a Portelinha recebe a visita de centenas de pessoas que aproveitam para conhecer um pouco mais de sua história.

Com a ascensão da Portela, o tradicional espaço ficou pequeno demais para os ensaios. Em 1972 a agremiação foi transferida para a nova quadra, chamada de Portelão. No entanto, na Portelinha ainda há reuniões de grande parte dos baluartes do samba. "É lá que eles contam histórias e conversam sobre música, que acontecem os bailes da terceira idade e as reuniões da Velha Guarda", disse Dionísio.

Aimore Azevedo, presidente da Galeria da Velha Guarda da Portela, falou ao DIA sobre a honra da Portelinha virar patrimônio do Rio e relembrou que o espaço fica localizado na região considerada como Perímetro Cultural Urbano, que abrange bairros como Oswaldo Cruz, Madureira e Bento Ribeiro. "Muita história foi vivida naquele local, história de samba e de cultura. É importante ficar vitalizado isso para o mundo do samba, para a Portela e para os sambistas. Esse reconhecimento foi recebido por merecimento e louvor por tudo que a Portelinha significa na nossa vida", acrescentou.