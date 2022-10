Réplicas de pistola e máquinas de cartão de crédito foram apreendidas - Divulgação / PMERJ

Réplicas de pistola e máquinas de cartão de crédito foram apreendidasDivulgação / PMERJ

Publicado 26/10/2022 14:25 | Atualizado 26/10/2022 15:25

Rio – Policiais do 41º BPM (Irajá) prenderam, na manhã desta quarta-feira (26), dois homens com réplicas de pistola na Rua Marinho Pessoa, em Irajá, Zona Norte do Rio.

De acordo com a PM, uma equipe realizava o policiamento da região quando avistou a dupla saindo de um veículo e agindo de forma suspeita, o que motivou a abordagem.

Dentro do carro foi feita a apreensão de dois simulacros de pistola, aparelhos celulares, máquinas de cartão, uma bolsa e cartões de crédito. A ocorrência foi registrada na 27ª DP (Vicente de Carvalho).