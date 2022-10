Susana Naspolini lutava contra o câncer pela quinta vez - Reprodução Internet

Rio - A jornalista Susana Naspolini, de 49 anos, que morreu nesta terça-feira (25), após uma longa batalha contra o câncer, será homenageada pela Prefeitura de Nova Iguaçu. A repórter do RJTV1, da TV Globo, dará nome a uma quadra poliesportiva na Praça do Cobrex, no Ponto Chic, em Nova Iguaçu.

O local foi um dos alvos das cobranças bem humoradas feitas pela jornalista no quadro RJ Móvel, ao longo da sua trajetória pela emissora. De acordo com a Prefeitura de Nova Iguaçu, esta é a "forma escolhida pelo município para homenageá-la por sua dedicação e profissionalismo na busca por melhorias nas vidas dos moradores da cidade".

Susana estava internada há mais de uma semana em um hospital de São Paulo para tratar um câncer na bacia que havia se espalhado por outros órgãos. Esta era a quinta vez que Susana lutava contra a doença. A primeira ocorreu em 2009.

Filha fala sobre a mãe

"É com o coração doendo que venho contar para vocês que a mamãe não está mais com a gente. Ela lutou muito, nossa guerreira! Agradeço muito pelas orações, muito mesmo, muito obrigada, mas infelizmente não deu", diz a postagem feita por Julia Naspolini, no Instagram da jornalista da Globo.

Susana Naspolini se afastou do 'RJ Móvel' em 2009, 2016 e 2020 para fazer tratamento de câncer, em São Paulo.

Irreverência foi sua marca

A história da repórter no quadro de cobrança do poder público "RJ Móvel" começou em 2008. A atuação marcou a carreira de Susana, que se colocava no lugar da população que cobrava por reparos, reformas ou demandas decorrentes das más gestões dos poderes públicos.

Entre suas aventuras, Susana já andou em uma ponte que estava prestes a desmoronar, e não teve problemas em cruzar uma rua esburacada de bicicleta.

